Варяг, Кореец: в России предложили переименовать Курилы

То, что Курильские острова не имеют русских названий, вызывает сомнение в том, что они принадлежат России, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, предложив дать Курильским островам названия в честь кораблей и событий времен русско-японской войны.

«Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно, в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать Варягом, второй назвать Кореец в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева», – заявил Рогозин, его слова приводит «Коммерсант».

Территориальный спор между Россией и Японией является неурегулированным со времен окончания Второй мировой войны, стороны до сих пор не заключили мирный договор. После войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.

Группу островов Хабомаи, по словам главы «Роскосмоса», можно было бы назвать архипелагом Русских героев моряков-тихоокеанцев.