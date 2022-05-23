Запад требует от Пашиняна признать Карабах в составе Азербайджана наш обзор
После почти пятичасовых переговоров между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, которые состоялись 22 мая в Брюсселе, реваншистская оппозиция в Армении объявила переход к «более решительной новой неделе» уличных протестов, которые, напомним, длятся уже больше месяца.
В то же время уличные протесты в Ереване так и не приняли массовый характер, что развязывает Пашиняну руки для выполнения брюссельских договоренностей.
Как известно, армянская сторона не выполнила договоренности, достигнутые в ходе переговоров в Брюсселе 6 апреля нынешнего года, сорвав, в частности, первое заседание рабочих групп по делимитации и демаркации границ и пограничной безопасности, которое (кстати, по инициативе Армении – ред.) должно было пройти на армяно-азербайджанской 29 апреля.
Считалось, что одной из причин срыва договоренностей стало уличное движение протеста в Армении с требованиями отставки премьер-министра Пашиняна и новых парламентских выборов. Но, к разочарованию реваншистской оппозиции, главного «триггера» их лидеров – «Не дадим Пашиняну отказаться от Карабаха!» оказалось недостаточно, чтобы вывести на улицы Еревана сотни тысяч людей. Собственно, именно этим аналитики объясняют уверенность Никола Пашиняна, с которой армянский премьер, без оглядки на демарш своей оппозиции, ведет в Брюсселе политический диалог с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Одним из наиболее значимых шагов, достигнутых вчера на армяно-азербайджанском саммите, стала договоренность о первом заседание рабочих групп по делимитации и демаркации границ и пограничной безопасности, которая, по словам Шарля Мишеля, должна состояться «в ближайшие дни».
Стороны также условились о встрече министров иностранных дел для начала мирных переговоров.
Означает ли это, что внутриполитическая напряженность и уличные протесты не мешают более лидеру Армении выполнять договоренности, достигнутые при посредничестве Шарля Мишеля? Есть ли стопроцентная уверенность в том, что их не постигнет судьба соглашений, к которым обе стороны пришли 6 апреля этого года?
С уверенностью на эти вопросы сегодня вряд ли кто ответит. А пока обратимся к фактам.
Сразу же после того, как информация о прорыве на саммите в Брюсселе появилась в заголовках мировых СМИ, в Ереване усилились протесты оппозиции.
Группа митингующих пыталась парализовать движение в метро, блокируя двери вагонов и скандируя: «Никол, предатель!».
Сторонники оппозиции, двигаясь на десятках автомобилей со скоростью 10-15 км в час, создавали пробки на центральных улицах армянской столицы.
Вице-спикер парламента Армении, дашнак Ишхан Сагателян призвал жителей Еревана присоединиться к протестам, написав на своей странице в Facebook: «В том же духе, но еще более решительно мы начинаем очередную неделю протеста. Победа армянского народа неизбежна!»
Кандидат исторических наук Варужан Гегамян, представившийся в Facebook «тюркологом», написал, что достигнутые в Брюсселе договоренности отвечают интересам Азербайджана.
Как утверждает Гегамян, Армения, по сути, окончательно отказывается от борьбы за статус Карабаха вне состава Азербайджана.
«В брюссельском переговорном процессе нет ни слова о статусе Карабаха, - пишет армянский историк. - Упоминаются лишь «права и безопасность этнического армянского населения в Карабахском регионе», что, в лучшем случае, означает проживание армян в составе Азербайджана в качестве национального меньшинства. Мало того, термин «Нагорный Карабах», в основу которого была вложена идея Нагорно-Карабахской автономной области, в переговорах даже не используется. В брюссельском заявлении упоминается «Карабахский регион», находящийся в границах административно-территориального деления Азербайджана…Пашинян заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном, ключевым положением которого является признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабах. По этой причине об «обеспечении прав и безопасности» армян Карабаха упоминается лишь в контексте вышеуказанного соглашения, поскольку другого статуса у Карабаха попросту не будет. Сегодня весь армянский народ должен выйти на улицы, чтобы не допустить выполнения договоренностей, достигнутых в Брюсселе!..»
Понятно, что призывы Гегамяна и других «тюркологов», равно как нескрываемая ярость нескольких тысяч националистически настроенных армянских маргиналов вряд ли приведет к значительному усилению протестов на улицах Еревана.
Тем не менее, необходимо обратить внимание на еще один фактор, способный помешать руководству Армении реализовать достигнутые в Брюсселе договоренности. Речь идет о России, чье Министерство иностранных дел охарактеризовало брюссельские договоренности от 6 апреля «попыткой ЕС вытеснить Россию из региона Южного Кавказа», подчеркнув, что Москва этого никогда не допустит.
Определенный свет на предстоящий ход событий проливает вышедшая за день до саммита публикация в армянской газете «Грапарак», отметившая, в частности, что Никол Пашинян угодил в собственную ловушку, лишился маневра и теперь должен сделать однозначный выбор между Россией и Евросоюзом.
«Близкий к первым лицам страны человек в беседе с нами отметил, что требования Запада и России в некоторых пунктах совпадают, в некоторых – отличаются, - пишет обозреватель «Грапарак». - Обе стороны требуют от Пашиняна поскорее заключить мирное соглашение, разблокировать транспортные коммуникации и предоставить Азербайджану и Турции дорогу через Армению. Но с одним принципиальным различием. Запад принуждает Ереван согласиться на данном этапе с требованиями Азербайджана и отказаться от Карабаха, обещая через пятнадцать лет вернуться к обсуждению этой темы, а также гарантируя после истечения срока мандата российских миротворцев права карабахских армян и территориальную целостность остальной части Армении. В то время, как Россия настаивает на подписании мирного договора с Азербайджаном без упоминания статуса Карабаха. То есть, вопрос Карабаха Ереван больше не касается. Российский посыл Армении достаточно четок: налаживайте ваши отношения с Азербайджаном и восстанавливайте свою армию, чему мы готовы всячески способствовать. Очевидно, что Запад оказывает большое давление на Пашиняна, принуждая его выполнять брюссельские обязательства. Так что, маневрировать наш премьер больше не может. Близится момент, когда Пашинян должен сделать четкий выбор между Западом и РФ. Так что, посмотрим, как в этот раз отреагирует Москва на переговоры в Брюсселе…»
Трудно сказать, насколько точна информация газеты. Однако Никол Пашинян неоднократно говорил, что народу Армении необходимо сделать экзистенциальный выбор.
Что ж, этот момент, похоже, настал…