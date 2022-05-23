Фархад Мамедов, автор haqqin.az 02:12

После почти пятичасовых переговоров между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, которые состоялись 22 мая в Брюсселе, реваншистская оппозиция в Армении объявила переход к «более решительной новой неделе» уличных протестов, которые, напомним, длятся уже больше месяца. В то же время уличные протесты в Ереване так и не приняли массовый характер, что развязывает Пашиняну руки для выполнения брюссельских договоренностей. Как известно, армянская сторона не выполнила договоренности, достигнутые в ходе переговоров в Брюсселе 6 апреля нынешнего года, сорвав, в частности, первое заседание рабочих групп по делимитации и демаркации границ и пограничной безопасности, которое (кстати, по инициативе Армении – ред.) должно было пройти на армяно-азербайджанской 29 апреля.

Считалось, что одной из причин срыва договоренностей стало уличное движение протеста в Армении с требованиями отставки премьер-министра Пашиняна и новых парламентских выборов. Но, к разочарованию реваншистской оппозиции, главного «триггера» их лидеров – «Не дадим Пашиняну отказаться от Карабаха!» оказалось недостаточно, чтобы вывести на улицы Еревана сотни тысяч людей. Собственно, именно этим аналитики объясняют уверенность Никола Пашиняна, с которой армянский премьер, без оглядки на демарш своей оппозиции, ведет в Брюсселе политический диалог с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Одним из наиболее значимых шагов, достигнутых вчера на армяно-азербайджанском саммите, стала договоренность о первом заседание рабочих групп по делимитации и демаркации границ и пограничной безопасности, которая, по словам Шарля Мишеля, должна состояться «в ближайшие дни». Стороны также условились о встрече министров иностранных дел для начала мирных переговоров. Означает ли это, что внутриполитическая напряженность и уличные протесты не мешают более лидеру Армении выполнять договоренности, достигнутые при посредничестве Шарля Мишеля? Есть ли стопроцентная уверенность в том, что их не постигнет судьба соглашений, к которым обе стороны пришли 6 апреля этого года? С уверенностью на эти вопросы сегодня вряд ли кто ответит. А пока обратимся к фактам. Сразу же после того, как информация о прорыве на саммите в Брюсселе появилась в заголовках мировых СМИ, в Ереване усилились протесты оппозиции. Группа митингующих пыталась парализовать движение в метро, блокируя двери вагонов и скандируя: «Никол, предатель!». Сторонники оппозиции, двигаясь на десятках автомобилей со скоростью 10-15 км в час, создавали пробки на центральных улицах армянской столицы.

Вице-спикер парламента Армении, дашнак Ишхан Сагателян призвал жителей Еревана присоединиться к протестам, написав на своей странице в Facebook: «В том же духе, но еще более решительно мы начинаем очередную неделю протеста. Победа армянского народа неизбежна!» Кандидат исторических наук Варужан Гегамян, представившийся в Facebook «тюркологом», написал, что достигнутые в Брюсселе договоренности отвечают интересам Азербайджана. Как утверждает Гегамян, Армения, по сути, окончательно отказывается от борьбы за статус Карабаха вне состава Азербайджана. «В брюссельском переговорном процессе нет ни слова о статусе Карабаха, - пишет армянский историк. - Упоминаются лишь «права и безопасность этнического армянского населения в Карабахском регионе», что, в лучшем случае, означает проживание армян в составе Азербайджана в качестве национального меньшинства. Мало того, термин «Нагорный Карабах», в основу которого была вложена идея Нагорно-Карабахской автономной области, в переговорах даже не используется. В брюссельском заявлении упоминается «Карабахский регион», находящийся в границах административно-территориального деления Азербайджана…Пашинян заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном, ключевым положением которого является признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабах. По этой причине об «обеспечении прав и безопасности» армян Карабаха упоминается лишь в контексте вышеуказанного соглашения, поскольку другого статуса у Карабаха попросту не будет. Сегодня весь армянский народ должен выйти на улицы, чтобы не допустить выполнения договоренностей, достигнутых в Брюсселе!..» Понятно, что призывы Гегамяна и других «тюркологов», равно как нескрываемая ярость нескольких тысяч националистически настроенных армянских маргиналов вряд ли приведет к значительному усилению протестов на улицах Еревана. Тем не менее, необходимо обратить внимание на еще один фактор, способный помешать руководству Армении реализовать достигнутые в Брюсселе договоренности. Речь идет о России, чье Министерство иностранных дел охарактеризовало брюссельские договоренности от 6 апреля «попыткой ЕС вытеснить Россию из региона Южного Кавказа», подчеркнув, что Москва этого никогда не допустит. Определенный свет на предстоящий ход событий проливает вышедшая за день до саммита публикация в армянской газете «Грапарак», отметившая, в частности, что Никол Пашинян угодил в собственную ловушку, лишился маневра и теперь должен сделать однозначный выбор между Россией и Евросоюзом.