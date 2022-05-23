Столтенберг обещает убедить Турцию
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что странам-членам альянса удастся убедить Турцию не препятствовать вступлению в него Швеции и Финляндии, пишет Русская служба BBC.
В программе BBC Hard Talk Столтенберг заявил, что руководство НАТО обсудит с Анкарой ее опасения и найдет нужные аргументы.
На прошлой неделе Швеция и Финляндия подали официальные заявки на вступление в Североатлантический альянс, которые должны одобрить парламенты стран, входящих в НАТО. Однако Турция пригрозила заблокировать их вступление, заявив, что Швеция и Финляндия дают убежище курдским сепаратистам.