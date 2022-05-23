Байден пригрозил войной Китаю по горячим следам
Визит американского президента в тихоокеанский регион ознаменовался заявлением, всполошившим Китай и обратившим на себя внимание всего мира. Будучи в Токио, Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, готовы ли США воевать за Тайвань, если Китай попытается присоединить остров силой. «Да. Это обязательство, которое мы взяли на себя», — ответил американский президент.
Тем самым было покончено с тем, что называли «политикой стратегической неопределенности». Поддерживая Тайвань в военных вопросах, Соединенный Штаты оставляли подвешенным вопрос, окажут ли они военную помощь в случае нападения на него со стороны Китая. Сама по себе эта неопределенность должна была сдерживать Китай от опрометчивых шагов. При этом США с 1979 года поддерживают политику одного Китая, которая исходит из того, что отколовшаяся провинция когда-то вернется обратно в состав большой страны, то есть официально не поддерживают провозглашение независимости острова. В то же время категорически выступают за мирное решение этого вопроса.
Байден тут же сказал, что добавил, что агрессии в отношении Тайваня ожидать не стоит, но развитие событий зависит от того, «насколько ясно мир даст понять, что такого рода действия приведут к длительному порицанию». «Мы согласны с политикой одного Китая. Мы ее одобрили, как и все исходящие из нее соглашения. Но мысль о том, что Тайвань можно взять силой просто неуместна. Это расшатает весь регион и будет очередной акцией, подобной тому, что произошло в Украине».
Параллели с Украиной не случайны и перекликаются с одним их основных тезисов, озвученных президентом Зеленский в выступлении перед экономическим форумом в Давосе. Указывая на то, что предупреждения Запада, которые тот делал Кремлю перед войной, были недостаточно убедительны, чтобы тот войну не начал.
«Не ждите роковых выстрелов, не ждите применения Россией специального оружия, химического, биологического, ядерного, не дай Бог, - сказал президент Украины. - Не создавайте у агрессора иллюзий, будто мир недостаточно сопротивляется. Защищайте сразу по максимуму свободу и нормальный порядок в мире. Вот такими должны быть санкции: максимальными, чтобы Россия и каждый другой потенциальный агрессор, желающий пойти жестокой войной против соседа, знал четко сразу, к чему это приведет». Украинский кейс действительно показывает, что своевременные превентивные действия эффективнее и обходятся значительно дешевле, чем реакция постфактум.
Можно даже не сомневаться, что Китай внимательно изучает реакцию Запада на российскую агрессию и примеряет ее к себе на случай резкого обострения. Вряд ли ему хочется оказаться в такой роли: цена чрезвычайно велика. В отличие от России Китай не намерен рисковать своим будущим ради каких-то территориальных приобретений. Зачем завоевывать то, что можно со временем купить? Купить в широком смысле, путем вовлечения в тесные экономические взаимоотношения.
В Китае, конечно, резко отреагировали на слова Байдена, заявив, что вопрос Тайваня – внутреннее дело Китая, куда никто не может вмешиваться. Но сигнал прочитали правильно. Как учил великий Сунь Цзы, лучшая битва та, которой удалось избежать.