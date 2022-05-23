Визит американского президента в тихоокеанский регион ознаменовался заявлением, всполошившим Китай и обратившим на себя внимание всего мира. Будучи в Токио, Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, готовы ли США воевать за Тайвань, если Китай попытается присоединить остров силой. «Да. Это обязательство, которое мы взяли на себя», — ответил американский президент.

Тем самым было покончено с тем, что называли «политикой стратегической неопределенности». Поддерживая Тайвань в военных вопросах, Соединенный Штаты оставляли подвешенным вопрос, окажут ли они военную помощь в случае нападения на него со стороны Китая. Сама по себе эта неопределенность должна была сдерживать Китай от опрометчивых шагов. При этом США с 1979 года поддерживают политику одного Китая, которая исходит из того, что отколовшаяся провинция когда-то вернется обратно в состав большой страны, то есть официально не поддерживают провозглашение независимости острова. В то же время категорически выступают за мирное решение этого вопроса.

Байден тут же сказал, что добавил, что агрессии в отношении Тайваня ожидать не стоит, но развитие событий зависит от того, «насколько ясно мир даст понять, что такого рода действия приведут к длительному порицанию». «Мы согласны с политикой одного Китая. Мы ее одобрили, как и все исходящие из нее соглашения. Но мысль о том, что Тайвань можно взять силой просто неуместна. Это расшатает весь регион и будет очередной акцией, подобной тому, что произошло в Украине».

Параллели с Украиной не случайны и перекликаются с одним их основных тезисов, озвученных президентом Зеленский в выступлении перед экономическим форумом в Давосе. Указывая на то, что предупреждения Запада, которые тот делал Кремлю перед войной, были недостаточно убедительны, чтобы тот войну не начал.