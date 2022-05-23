Зардушт Ализаде: «После того как Россия уйдет из Ханкенди, туда придет Франция»

Азербайджан и Армения в очередной раз в Брюсселе взяли на себя обязательства. Сложно сказать, как будут соблюдаться эти обязательства. С одной стороны Шарль Мишель собирает стороны за стол переговоров, а с другой - президент России Владимир Путин препятствует процессу. В любом случае, достигнутые соглашения могут считаться положительными шагами на пути к миру.

Отвечая на вопрос о перспективах статуса Карабаха, Зардушт Ализаде заявил, что в ближайшие годы Россия не позволит Азербайджану войти в Ханкенди.

«Русские не допустят этого. После того как оттуда уйдёт Россия, придёт Франция. Вопрос карабахских армян Азербайджан должен обсуждать не с Арменией, а с Францией и Россией»,- сказал он.

Политолог считает, что Пашинян оказался в крайне незавидной ситуации. Если на протесты в Ереване пустят чуть больше денег, то простующие начнут штурмовать госучреждения. И тогда Пашиняну придеться открыть стрельбу.

«В этом и заключается причина, по которой Пашинян не может выполнить обязательства. Протестующие в Ереване являются провокаторами. Они хотят, чтобы Пашинян применил силу и ситуация обострилась», - сказал он.