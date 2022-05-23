Убийство Бокира. Пожар в Таджикистане потушили? наша корреспонденция

Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии Фото: Авт.

Как уже сообщал ранее haqqin.az, в результате так называемой антитеррористической операции в административном центре Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана городе Хороге 22 мая 2022 года был убит неформальный лидер памирцев Мамадбокир Мамадбокиров.

Зачистки политического поля в Таджикистане вышли на новый уровень, когда все решает не закон и политический диалог, а снайпера, сумевшие подобраться к оппонентам действующего президента на прицельную дальность, достаточную для успешного выстрела.

Чтобы Бокира не арестовали, люди массово приходили к его дому и организовывали там круглосуточное дежурство

МВД Таджикистана тут же сообщила, что Мамадбокиров был убит «в результате внутренних криминальных разборок», поскольку являлся лидером одной из местных организованных преступных групп. Но в социальных сетях настойчиво и доказательно пишут о том, что он был застрелен снайпером одного из силовых ведомств республики.

Долгие годы Душанбе пыталось скомпрометировать Мамадбокирова или просто Бокира, как его называют в Горном Бадахшане. Он якобы заставлял людей, особенно молодежь, выходить на митинги и критиковать власть. На официальных каналах его называли не иначе как провокатором и лидером ОПГ. Кульминацией этой кампании стало видео, показанное по бадахшанскому телевидению, где человек, похожий на Бокира якобы избивает главу управления образования ГБАО Лутфулло Наврузова.

Пострадавший обратился в прокуратуру и против Мамадбокирова возбудили уголовное дело, но столкнулись с массовым протестом населения. Чтобы Бокира не арестовали, люди массово приходили к его дому и организовывали там круглосуточное дежурство. Такую симпатию у местных он заслужил не словами и лозунгами, а конкретными делами.

После гражданской войны, в ходе которой он возглавлял один из отрядов Объединенной таджикской оппозиции, Мамадбокиров возглавлял пограничную комендатуру в Мургабском районе, что на границе с Китаем. Дослужился до звания полковника. И был известен заботой о подчиненных - чтобы лучше накормить отряд, он забивал яков с собственной фермы, обмундирование и снаряжение для них приобретал за свой счет. Но потом подконтрольное ему подразделение расформировали, а его самого отправили в отставку. Причина – «не тот» груз наркотиков его бойцы задержали и уничтожили, а потому высокопоставленный чиновник в Душанбе, к которому и шел караван, серьезно обиделся и пожаловался…

Уйдя в отставку, Мамадбокиров занимался сельскохозяйственным бизнесом, немного – контрабандой, но в политику принципиально не лез, но часто упрекал Душанбе в нежелании развивать автономию. «Оставьте нас в покое, дайте нам возможность жить в мире и самим решать свои проблемы» - говорил он.

Место Мамадбакирова займут радикальные отморозки

При этом, постоянно помогал свои землякам. Малоимущим раздавал продукты, всегда вступался за простых людей перед чиновниками, решал бытовые проблемы тех, кто приходил к нему с просьбами. Рассказывают, что он мог запросто зайти к прокурору ГБАО или мэру Хорога и решить какую-то проблему конкретного человека.

Такое поведение, а Мамадбокиров был не одинок, так поступают и все остальные неформальные авторитеты в Горном Бадахшане, создавало ему авторитет в народе – и вызывало ненависть в Центре. Более того, само существование таких неформальных лидеров создает угрозу.

Вот только решит ли это проблемы Душанбе в стране и Горном Бадахшане? Крайне маловероятно. Убитый Мамадбокиров и получившие огромные сроки заключения оппозиционеры были из поколения «умеренных», получивших «прививку» от гражданской войны. Поскольку нет больших пацифистов, чем прошедшие окопы. Ликвидируя их, расчищают место более нетерпимым и радикальным. Которые большой крови не боятся и готовы ее проливать – что свою, что чужую.