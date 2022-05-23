Зачистки политического поля в Таджикистане вышли на новый уровень, когда все решает не закон и политический диалог, а снайпера, сумевшие подобраться к оппонентам действующего президента на прицельную дальность, достаточную для успешного выстрела.

Как уже сообщал ранее haqqin. az, в результате так называемой антитеррористической операции в административном центре Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана городе Хороге 22 мая 2022 года был убит неформальный лидер памирцев Мамадбокир Мамадбокиров.

МВД Таджикистана тут же сообщила, что Мамадбокиров был убит «в результате внутренних криминальных разборок», поскольку являлся лидером одной из местных организованных преступных групп. Но в социальных сетях настойчиво и доказательно пишут о том, что он был застрелен снайпером одного из силовых ведомств республики.

Долгие годы Душанбе пыталось скомпрометировать Мамадбокирова или просто Бокира, как его называют в Горном Бадахшане. Он якобы заставлял людей, особенно молодежь, выходить на митинги и критиковать власть. На официальных каналах его называли не иначе как провокатором и лидером ОПГ. Кульминацией этой кампании стало видео, показанное по бадахшанскому телевидению, где человек, похожий на Бокира якобы избивает главу управления образования ГБАО Лутфулло Наврузова.

Пострадавший обратился в прокуратуру и против Мамадбокирова возбудили уголовное дело, но столкнулись с массовым протестом населения. Чтобы Бокира не арестовали, люди массово приходили к его дому и организовывали там круглосуточное дежурство. Такую симпатию у местных он заслужил не словами и лозунгами, а конкретными делами.

После гражданской войны, в ходе которой он возглавлял один из отрядов Объединенной таджикской оппозиции, Мамадбокиров возглавлял пограничную комендатуру в Мургабском районе, что на границе с Китаем. Дослужился до звания полковника. И был известен заботой о подчиненных - чтобы лучше накормить отряд, он забивал яков с собственной фермы, обмундирование и снаряжение для них приобретал за свой счет. Но потом подконтрольное ему подразделение расформировали, а его самого отправили в отставку. Причина – «не тот» груз наркотиков его бойцы задержали и уничтожили, а потому высокопоставленный чиновник в Душанбе, к которому и шел караван, серьезно обиделся и пожаловался…

Уйдя в отставку, Мамадбокиров занимался сельскохозяйственным бизнесом, немного – контрабандой, но в политику принципиально не лез, но часто упрекал Душанбе в нежелании развивать автономию. «Оставьте нас в покое, дайте нам возможность жить в мире и самим решать свои проблемы» - говорил он.