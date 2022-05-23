Президент Украины готов обсуждать с Путиным только один вопрос

Единственный российский политик, с которым готов встретиться президент Украины — это президент Владимир Путин; такая встреча может состояться только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед собравшимися в Украинском доме в Давосе.

«Я в принципе не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из Российской Федерации, кроме президента Российской Федерации. И только в том случае, если вопрос на столе будет один», — добавил он.

Глава украинского государства отметил, что встречу между Украиной и Россией с каждым днем будет все сложнее организовать, потому что «есть какая-то линия, которую сложно перейти», после того, что мир увидел в Буче, Ирпене, Мариуполе и других украинских городах.

«Тем не менее, мы должны пытаться закончить… Я считаю, что мы будем давить, насколько возможно, если у нас будет соответствующее оружие, которое позволит не терять столько людей… Будем давить до того момента, пока Россия не поймет, что другого выхода, кроме как принудить ее к дипломатии, нет», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что в РФ никакие решения не принимаются без Путина, поэтому прекращение войны «не обойдется без встречи с президентом РФ».