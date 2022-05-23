Спецоперация США и Израиля на территории Ирана: убит офицер разведки по горячим следам
Как уже ранее сообщал haqqin.az, в Тегеране неизвестными был ликвидирован офицер подразделения «Аль-Кудс», полковник Хасан Сайед Ходаи. Двое неизвестных подъехали к его дому на мотоциклах и расстреляли сотрудника спецслужбы прямо в машине.
Про полковника пишут, что он был «защитником святынь» - так в Иране называют тех, кто воевал в Сирии или Ираке. Но есть достоверная информация о том, что примерно два года назад Ходаи перешел в отдел «Аль-Кудс», который занимался планированием и осуществлением терактов против израильтян за границей.
По данным иранских властей, в полковника Ходаи было выпущено пять пуль, когда в воскресенье, 22 мая в 16.00 по местному времени он подъехал к своему дому, расположенному в одном из переулков в районе столичной улицы Моджахедин-е Эслам на востоке Тегерана. В покушении принимали участие два человека, передвигавшиеся на мотоцикле.
Ответственность за убийство полковника на себя никто не взял, нападавшие скрылись, а в официальных заявлениях виновных в организации теракта расплывчато назвали «силами, представляющими «глобальные высокомерные элементы» - один из терминов, которые в Иране использует для описания Соединенных Штатов и Израиля.
Почерк исполнителей один в один напоминает события августа 2020 года. Тогда таким же образом были убиты граждане Ливана, связанные с «Аль-Кудс» - Хабиб Давуд и его дочери, которых также два киллера на мотоцикле расстреляли прямо возле их дома, и также – не дав им выйти из машины.
Противники Ирана, как представляется, решили применить новую тактику. Большинство предыдущих громких терактов в Тегеране, совершенных за последнее десятилетие, было связано с иранским ядерным досье. Самым громким из них была ликвидация в 2020 году научного руководителя ядерного проекта Мохсена Фахризаде.
Ликвидация же полковника Ходаи – теракт другого плана, это начало отстрела высокопоставленных офицеров «Аль-Кудс» и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), являющихся ключевыми фигурами в продвижении региональной политики Ирана специальными средствами. И если это предположение верно – следует ожидать нового витка эскалации в тайной войне, которую иранские спецслужбы ведут со своими противниками. Смерть Ходаи, возможно, и не приведет к масштабным ответным шагам Ирана, но и оставить ее без ответа они не могут…