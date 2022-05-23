Икрам Нур, автор haqqin.az 03:07

Как уже ранее сообщал haqqin.az, в Тегеране неизвестными был ликвидирован офицер подразделения «Аль-Кудс», полковник Хасан Сайед Ходаи. Двое неизвестных подъехали к его дому на мотоциклах и расстреляли сотрудника спецслужбы прямо в машине. Про полковника пишут, что он был «защитником святынь» - так в Иране называют тех, кто воевал в Сирии или Ираке. Но есть достоверная информация о том, что примерно два года назад Ходаи перешел в отдел «Аль-Кудс», который занимался планированием и осуществлением терактов против израильтян за границей.

По данным иранских властей, в полковника Ходаи было выпущено пять пуль, когда в воскресенье, 22 мая в 16.00 по местному времени он подъехал к своему дому, расположенному в одном из переулков в районе столичной улицы Моджахедин-е Эслам на востоке Тегерана. В покушении принимали участие два человека, передвигавшиеся на мотоцикле. Ответственность за убийство полковника на себя никто не взял, нападавшие скрылись, а в официальных заявлениях виновных в организации теракта расплывчато назвали «силами, представляющими «глобальные высокомерные элементы» - один из терминов, которые в Иране использует для описания Соединенных Штатов и Израиля. Почерк исполнителей один в один напоминает события августа 2020 года. Тогда таким же образом были убиты граждане Ливана, связанные с «Аль-Кудс» - Хабиб Давуд и его дочери, которых также два киллера на мотоцикле расстреляли прямо возле их дома, и также – не дав им выйти из машины.