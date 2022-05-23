В Германии объявили: нефтяное эмбарго против России уже близко

Единство по вопросу введения эмбарго на покупку российской нефти будет достигнуто в ЕС уже в ближайшие несколько дней. Такую оценку высказал министр экономики Германии Роберт Хабек, передает Deutsche Welle.

По словам министра, на данный момент осталось всего несколько государств, которые сообщают о проблемах в связи с этим намерением. В первую очередь речь идет о Венгрии.

Однако он предупредил, что эмбарго не ослабит автоматически Кремль. Рост мировых цен на нефть после того, как Соединенные Штаты объявили эмбарго на российскую нефть, позволил ей получить больше доходов, продавая меньшие объемы.

Поэтому Еврокомиссия и Соединенные Штаты работают над предложением больше не платить «любую цену» за нефть, а ограничить мировые цены, сказал он.