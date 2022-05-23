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Строительные работы во второй башне высотного офисного комплекса Port Baku Towers на проспекте Нефтчиляр практически завершены, и здание уже принимает новых резидентов.

Здание «А класса» построено ведущей азербайджанской строительной компанией Pasha Construction в соответствии со всеми международными стандартами, что удовлетворит запросы даже самых требовательных клиентов. Проект здания принадлежит компании с мировым именем – международному бюро архитектуры и дизайна Chapman Taylor. В местном портфолио этого бюро такие знаковые строения Баку, как первое здание Port Baku Towers, торговый центр Deniz Mall и жилое здание Knightsbridge в Белом городе. Помимо качества проектировки и строительства, к основным преимуществам Port Baku Towers II можно отнести также его удобное транспортное расположение и великолепный обзор – благодаря форме и расположению здания почти из всех помещений открывается красивый вид на Бакинский бульвар и море.

Оператором здания выступает компания Pasha Property Management, где рассказали, что Port Baku Towers II предлагает более 48 тысяч кв. метров офисной площади класса А на 32 этажах башни. Компании могут арендовать площадки от 100 кв. метров до нескольких тысяч. Это означает, что разместиться в новом бизнес-центре смогут как небольшие, так и очень крупные компании, имеющие более тысячи сотрудников. Форма здания, как отметили в компании, помимо интересного визуального эффекта, позволяет уменьшить количество балок на верхних этажах, что придает стеклам устойчивый синий оттенок, высокую отражательную способность днем и кристальную прозрачность ночью.

Правильный дизайн здания и ориентированность исключительно под офисное пространство также позволяют арендаторам эффективно использовать площадь. Минимальное количество колонн и их правильное расположение позволяют арендатору максимально легко делить пространство на отдельные комнаты, или же, наоборот, оборудовать т.н. Open Space. Также резидентам предоставляется выбор в расположении офиса, проведении разделительных линий и прочих технических деталях. Не менее значимой характеристикой Port Baku Towers II является и естественное освещение большинства офисных пространств башни – важный элемент для здоровья и продуктивности людей, а также возможность экономии электроэнергии.

Расположение бизнес-центра также не создаст нареканий в вопросе транспортных передвижений. Добираться сюда удобно из любой точки города. Один подъезд к входу в новое здание располагается со стороны нового бульвара, другой – со стороны моста Джаваншира. Как отметили в Pasha Property Management, в новом бизнес-центре предусмотрено более 800 парковочных мест, что позволит охватить значительную часть сотрудников. Арендаторы больших площадей могут рассчитывать на несколько парковочных мест в подарок от компании-оператора.

Расположение офиса в бизнес-центре Port Baku Towers II удобно и тем, что концепция целостного пространства предоставляет шаговую доступность к местам проведения досуга – таким как кафе, рестораны, магазины, фитнес-центры и прочее. Для этих целей в здании предусмотрено около 3500 кв. метров на первом и втором этажах. Расположение таких общественных пространств непосредственно в пешей доступности от рабочего места позволяет удобно организовать рабочие встречи, нетворкинг с партнерами по бизнесу, или просто отдохнуть с коллегами после работы. Также удобно заниматься спортом до или после работы, не тратя времени на дорогу в часы пик.

Port Baku Towers II уже открыта для посещений будущих резидентов – клиенты могут на месте осмотреть свои будущие офисы на любом этаже. «Компании, которые в ближайшее время возьмут себе площадку, смогут переехать в новые офисы в Port Baku Towers II уже в начале следующего года», - сообщили в компании. Pasha Property Management, выступающая оператором здания Port Baku Towers II, представляет собой оператора в сфере недвижимости в Азербайджане.