После вступления Финляндии в НАТО Россия будет заявлять о необходимости усилить границу с альянсом, но из-за нехватки ресурсов не сможет этого сделать. Такое мнение высказал глава разведывательного центра Оборонных сил Финляндии полковник Эсапекки Вехкаоя, сообщает Yle.

По его мнению, в ближайшие годы Россия не сможет сделать практические шаги в этом направлении, поскольку ее армия будет ослаблена войной в Украине.

Вехкаоя также утверждает, что военная разведка Финляндии отлично представляет себе, что происходит и планируется в соседних регионах.