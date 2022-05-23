Чавушоглу прибыл в Израиль

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник отправится с визитом в Палестину и Израиль, сообщает телеканал TRT.

Согласно информации, Чавушоглу примет участие в заседании совместного комитета министров иностранных дел Турции и Палестины, который был создан между ведомствами дипломатии двух стран в 2010 году. Кроме того, глава турецкого дипведомства проведет переговоры со своим палестинским коллегой Риядом аль-Малики и главой арабского государства Махмудом Аббасом.

В тот же день глава МИД Турции отправится в Израиль, где проведет переговоры с главой МИД Яиром Лапидом. На переговорах планируется обсудить двусторонние, региональные и международные вопросы. Местные СМИ обращают внимание на тот факт, что визит главы турецкого МИД в Израиль станет первым на официальном уровне за 15 лет.