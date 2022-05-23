В Турции арестуют десятки подозреваемых в подготовке путча

Прокуратура города Измир выдала ордера на задержание 60 человек по подозрению в причастности к деятельности запрещенной организации ФЕТО, которую местные власти обвиняют в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года, передает телеканал TRT.

Согласно информации, операция по задержанию подозреваемых проводится в 21 провинции. Ордера выданы в отношении бывших и действующих военнослужащих, связи которых с путчистами были выявлены в ходе расследования деятельности организации ФЕТО. Значительная часть объявленных в розыск задержана.

Операция по задержанию сторонников ФЕТО также проводится по распоряжению прокуратуры Анкары. Она выдала ордера на взятие под стражу 53 подозреваемых, сообщает телеканал NTV.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров турецкой армии предприняла попытку переворота в стране. В подготовке переворота власти Турции обвиняют проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним организацию ФЕТО.