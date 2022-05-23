Порядка 62 млн баррелей российской нефти сорта Urals, которые находятся на танкерах в море, не могут найти покупателей, пишет Reuters со ссылкой на данные аналитиков Vortexa.

Согласно информации, этот объем нефти, находящийся в море, в три раза выше показателей до начала войны в Украине.

Как сообщают аналитики, число невостребованных танкеров от их общего количества составляет рекордные 15%. К маю, если верить этим данным, экспорт российской нефти сократился до 6,7 млн баррелей в сутки против 7,9 млн в день в феврале этого года. В основном сырье отправляется в Китай и Индию. Но поставки в страны Европы также растут на фоне обсуждения нефтяного эмбарго.

"Цифры в заголовках СМИ, говорящие о том, что российский экспорт все еще большой, не отражают ситуации. В море продолжает собираться российская нефть",- заявил специалист по энергетике Клей Сейгл.