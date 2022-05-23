Приднестровье обвинило Молдову в организации терактов

В непризнанном Приднестровье человека, связанного с "одной из силовых структур Молдовы", обвинили в организации поджога военкомата в Тирасполе ночью 13 мая. Об этом сообщило издание NewsMaker.

23 мая так называемое "министерство" непризнанной республики опубликовало сюжет под названием "Диверсия и теракт в Тирасполе" о совместном "расследовании" различных силовых структур Приднестровья.

В нем утверждается, что военкомат в Тирасполе подожгли по заданию человека, связанного с "силовой структурой Молдовы". Об этом в сюжете рассказывает исполнитель поджога, который подается как гражданин Молдовы. Он был задержан 18 мая в Тирасполе.

Как утверждается в видео, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Также в сюжете сказано, что тот же "куратор" занимался организацией фотосъемок с участием мужчин в форме российских военных, а также просил найти военнослужащего из оперативной группы российских войск в Приднестровье, чтобы получить необходимую ему информацию.