Байден назвал войну в Украине глобальной проблемой

Президент США Джо Байден считает войну в Украине не только европейской, но и глобальной проблемой. Об этом глава Белого дома заявил в Токио на полях саммита QUAD - альянса, в который, кроме США, входят также Австралия, Индия и Япония, сообщает Deutsche Welle.

По словам Байдена, он и его администрация будут бороться за свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион. "Нападение России на Украину только подчеркивает важность этих целей основополагающих принципов международного порядка, территориальной целостности и суверенитета. Международное право, права человека нужно защищать независимо от того, где в мире их нарушают", - считает американский лидер.