Моряки Каспийской флотилии РФ отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Чтобы обеспечить плавучесть на некоторых кораблях, включая носители крылатых ракет, вместо оригинальных блоков были установлены агрегаты от бытовой техники китайского производства, которые приобрели по завышенной в несколько раз цене. Теперь каждый выход в море знакомые с «импортозамещением» российские моряки воспринимают как билет в один конец», - говорится в информации разведки.

Отмечается, что командование Каспийской флотилии, опасаясь проверок и обвинений в хищении выделенных на закупку запасных частей средств, дало распоряжение всячески скрывать факты небоеспособности корабельного состава: «Виновных угрожают обвинить в госизмене и приговорить к 15 годам заключения. Моряки 106-й бригады, которые в составе морской группировки участвуют в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей. Россияне решили тайно написать письма Путину и Шойгу, в которых раскроют все финансовые махинации командования».