Греческие компании согласились с условиями России

В стране три основных импортера — DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. На поставки из России приходится от 45% до 55% импорта в зависимости от сезона. Специалисты считают, что заменить российский газ какими-либо другими источниками в ближайшие годы не удастся.

"Все греческие компании-покупатели перешли на оплату в рублях", — сказал собеседник агентства.

Все греческие компании — импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты "Газпрому", прекращения поставок не будет, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

"Срок оплаты за апрельские поставки газа наступает 25 мая. Поэтому нужно, чтобы деньги поступили на спецсчет 23 мая. Два дня требуется на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой. Для этого оплата в евро должна поступить 23 мая", — пояснил источник.

Комментируя публикации греческой прессы, что в случае прекращения поставок российского газа греческие власти вынуждены будут отключать электричество из-за нехватки мощностей, собеседник агентства сказал: "Прекращения поставок не будет, все хорошо".