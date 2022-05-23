В украинской армии командиры смогут убивать военных за невыполнение приказов

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает право командиров ВСУ лишать жизни своих подчиненных в случае, если те самовольно оставляют места дислокации или не выполняют приказов во время военного положения и в условиях боевой обстановки. Проект закона появился на сайте парламента.

По действующему законодательству у командиров во время военного положения и в условиях боевой обстановки есть право применять оружие против нарушителей устава, "не приводя к смерти военнослужащего". В новой версии эту строку хотят убрать.

Уголовными правонарушениями в условиях военного положения, боевой обстановки считаются: неповиновение, сопротивление или угроза командиру, применение насилия, дезертирство.