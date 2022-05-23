В Украине необычным способом наказали сторонника «русского мира»

Судья одного из районных судов украинского Кропивницкого приговорил молодого сторонника «русского мира» к заучиванию наизусть песни о Степане Бандере и чтению произведений Николая Гоголя и Анатолия Димарова, рассказал глава администрации региона Сергей Шульга, передает Русская служба «Би-би-си».

Глава Кировоградской областной администрации Шульга написал в соцсетях, что судья Кировского районного суда в областном центре, Кропивницком, не вполне обычным образом наказал 19-летнего жителя Харькова, который с началом войны перебрался в Кропивницкий (бывший Кировоград - ред.) и, по словам главы администрации, начал агитировать за «русский мир» в соцсетях.

Судья постановил, что подсудимый должен выучить наизусть гимн Украины, песню «Батько наш - Бандера, Україна - мати», одно патриотическое стихотворение, раздел конституции Украины о территориальном устройстве страны, а также прочитать «Тараса Бульбу» Гоголя и роман «И будут люди» Анатолия Димарова, в котором рассказывается о коллективизации и голоде в украинской деревне в 1930-х годах.