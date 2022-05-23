Теймур Мусаев и Фахреттин Коджа обсудили сотрудничество Азербайджана и Турции в здравоохранении

В рамках юбилейной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения министр здравоохранения Теймур Мусаев встретился в Женеве со своим турецким коллегой Фахреттином Коджа. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества двух братских стран в сфере здравоохранения. Состоялись также переговоры об организации в Баку «Бизнес-форума в области здравоохранения».