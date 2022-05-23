Теймур Мусаев и Фахреттин Коджа обсудили сотрудничество Азербайджана и Турции в здравоохранении
В рамках юбилейной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения министр здравоохранения Теймур Мусаев встретился в Женеве со своим турецким коллегой Фахреттином Коджа. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества двух братских стран в сфере здравоохранения. Состоялись также переговоры об организации в Баку «Бизнес-форума в области здравоохранения».
Также отмечалось, что Турция имеет большой опыт в проведении совместного бизнес-форума в области здравоохранения, который до этого проводился в Великобритании, Узбекистане, Пакистане и других странах. В форуме, в котором принимают участие частные медицинские компании из представленных стран, обсуждаются совершенствование финансового механизма в здравоохранении и инвестиционные возможности.
В завершение встречи стороны отметили целесообразность повышения частоты и интенсивности встреч для достижения успешных результатов в сотрудничестве.
Отметим, что в рамках 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая продлится до 28 мая, планируется проведение главой азербайджанской делегации Теймуром Мусаевым двусторонних встреч с министрами здравоохранения стран-членов Организации, другие рабочие мероприятия.