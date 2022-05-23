Минобороны прокомментировало инцидент с солдатом-автохулиганом

Солдат Азиз Меликов, проходивший срочную действительную военную службу в воинской части N, самовольно покинул воинскую часть, проявив недисциплинированность и совершив другие незаконные действия. Об этом haqqin.az сообщили в Минобороны.

«В связи с этим в отношении Меликова было начато расследование и в марте текущего года документы были направлены в Военную прокуратуру гарнизона», - заявили в Минобороны.

Отмечается, что 11 апреля против него завели уголовное дело и для принятия необходимых мер в рамках закона были поданы документы в Военную прокуратуру Азербайджана.