Минобороны прокомментировало инцидент с солдатом-автохулиганом
Солдат Азиз Меликов, проходивший срочную действительную военную службу в воинской части N, самовольно покинул воинскую часть, проявив недисциплинированность и совершив другие незаконные действия. Об этом haqqin.az сообщили в Минобороны.
«В связи с этим в отношении Меликова было начато расследование и в марте текущего года документы были направлены в Военную прокуратуру гарнизона», - заявили в Минобороны.
Отмечается, что 11 апреля против него завели уголовное дело и для принятия необходимых мер в рамках закона были поданы документы в Военную прокуратуру Азербайджана.
В ведомстве подчеркнули, что А.Меликов снял на видео свои хулиганские действия и поделился ими на своем аккаунте в социальных сетях.