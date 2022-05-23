Великобритания может отправить военные корабли в Черное море
Великобритания рассматривает план отправки военных кораблей в Черное море для сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно. Об этом пишет The Times.
По информации издания, такую возможность обсуждали глава МИД Великобритании Лиз Трасс и ее коллега из Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Согласно плану, «военно-морские силы союзников очистят территорию от российских мин, чтобы обеспечить безопасность транспортировки жизненно важной продукции».