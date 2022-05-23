Дутерте пошел против своего кумира-Путина

Уходящий президент Филиппин Родриго Дутерте, называвший Владимира Путина своим кумиром и другом, осудил войну против Украины и резко раскритиковал президента РФ.

"Многие говорят, что мы с Путиным оба убийцы. Я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, а не детей и пожилых. Мы в двух разных мирах", - цитирует Deutsche Welle филиппинского президента.

Дутерте критикуют за нарушение прав человека, в том числе за массовые внесудебные расправы. Он объявил войну наркоторговцам и наркозависимым, которая обернулась тысячами внесудебных убийств, напоминает издание.