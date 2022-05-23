Делегации Швеции и Финляндии сегодня прибудут в Анкару

Делегации Финляндии и Швеции прибудут во вторник в Анкару для обсуждения с представителями Турции вопроса их вступления в НАТО, сообщил телеканал A Haber.

По данным телеканала, с делегациями двух скандинавских стран встретятся Ибрагим Калын, представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Турции. Встречи будут проходить в среду в президентском дворце и Министерстве иностранных дел республики.