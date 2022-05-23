Министры туризма тюркоязычных стран собрались в Шемахе фото
В Шемахе проходит 7-е заседание министров туризма стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ). Корреспондент haqqın.az сообщает, что во встрече принимают участие генеральный секретарь ОТГ Багдад Амреев, председатель Госагентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев, представители правительств Турции, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и Венгрии, страны-наблюдателя в ОТГ.
Главными темами заседания ОТГ являются реализация туристического потенциала Карабахского региона, активизация участия в рамках туристического маршрута «Шелковый путь», обмен опытом в сфере туризма, сотрудничество в проекте «Туристическая столица тюркского мира», расширение связей между частным и государственным туристическими секторами стран ОТГ и страны-наблюдателя в организации, создание совместных туристических продукций, увеличение авиарейсов и безвизовый режим между странами OТГ.
Участники заседания также утвердят различные положения в документе «Управление туризма тюркского мира», примут «Дорожную карту Туристической организации тюркских государств».