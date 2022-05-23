Под российской оккупацией сейчас находится примерно 125 тыс. кв.м. (20,7%) украинской территории. По состоянию на 23 февраля 2022 года под временной оккупацией было 43 300 кв. км, или 7% украинской территории. Теперь эта площадь в 2,9 раз больше, пишут журналисты Forbes.

Для справки: вся территория Украины составляет 603 548 кв. км. Временно неподконтрольные территории включают в себя АР Крым, части Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской областей и город Севастополь.