Сколько процентов территории Украины Россия оккупировала видео
Под российской оккупацией сейчас находится примерно 125 тыс. кв.м. (20,7%) украинской территории. По состоянию на 23 февраля 2022 года под временной оккупацией было 43 300 кв. км, или 7% украинской территории. Теперь эта площадь в 2,9 раз больше, пишут журналисты Forbes.
Для справки: вся территория Украины составляет 603 548 кв. км. Временно неподконтрольные территории включают в себя АР Крым, части Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской областей и город Севастополь.
На карте можно проследить, как менялась ситуация относительно контроля территорий с 3 апреля. Зеленым помечены территории, которые ВСУ полностью освободили от российских захватчиков: Киевская, Черниговская, Сумская, Николаевская и Житомирская области.