Патрушев: Англосаксы реализуют идею «золотого миллиарда»

"Стиль англосаксов не меняется веками. Так и сегодня они продолжают диктовать свои условия миру, хамски попирая суверенные права государств. Прикрывая свои действия словами о борьбе за права человека, свободу и демократию, на самом деле реализуют доктрину "золотого миллиарда", предполагающую, что процветать в этом мире может ограниченное количество людей", - заявил он, добавив, что, по мнению англосаксонского мира, "удел остальных - гнуть спину во имя их цели".

По словам секретаря Совбеза, ради увеличения благосостояния кучки магнатов в Лондонском сити и на Уолл-стрит подконтрольные большому капиталу правительства США и Англии создают экономический кризис в мире, обрекают на голод миллионы людей в Африке, Азии и Латинской Америке, ограничивая им доступ к зерну, удобрениям и энергетическим ресурсам, своими действиями провоцируют безработицу и миграционную катастрофу в Европе.

Более того, по мнению Патрушева, англосаксы, незаинтересованные в процветании европейских государств, делают все для их исчезновения с пьедестала экономически развитых стран. "А для безоговорочной управляемости этим регионом посадили европейцев на стул с двумя ножками под названием НАТО и ЕС, пренебрежительно наблюдая, как они балансируют", - заключил он.