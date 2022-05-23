Экспортировавшее в Азербайджан соль предприятие остановило работу

Крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче «Артемсоль» остановило свою деятельность более месяца назад из-за войны, в результате чего Украину и другие страны, включая Азербайджан, может ожидать дефицит соли. Об этом сообщил директор предприятия Виктор Юрин, передает УНИАН.

«Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянные, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный склад. Производственный процесс невозможен. Мы же не подвергнем людей опасности. Тем более большинство жителей Соледара, сотрудников «Артемсоли» уже эвакуировались. Большинства работников администрации, инженерно-технических работников нет на месте», - отметил Юрин.

Он подчеркнул, что предприятие остановили еще в апреле, так как стало невозможно вывозить по железной дороге готовую продукцию из Соледара, и добавил, что всю готовую продукцию вывезли в торговые магазины в апреле.

По словам Юрина, остановку «Артемсоли» почувствуют на себе и потребители из Венгрии, Польши, Грузии, Молдовы, Азербайджана, Румынии.