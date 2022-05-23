Казахстан пошел против России в «пшеничном вопросе»
В минувшую пятницу, 20 мая, прошло заседание Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), на котором Россия настаивала, чтобы все члены ЕАЭС ввели квоты и пошлины на экспорт зерновых в третьи страны.
Россия ожидает рекордного урожая пшеницы в 2022 году. Несмотря на это, российские регуляторы пытаются и дальше контролировать экспорт зерна, даже на уровне дружественных стран (ЕАЭС). Об этом пишет издание «Коммерсантъ». В ходе заседания Россия попросила всех членов Союза ввести квоты и пошлины на вывоз зерна, а также заявила, что планирует продлить ограничения на поставки в ЕАЭС, которые действуют пока до 30 июня.
Минсельхоз России принял такое решение, так как опасается реэкспорта российского зерна через ЕАЭС, в обход ограничений. Казахстан выступил против такого ужесточения, так как заинтересован в развитии поставок продукции за рубеж.
«Этой весной на фоне активизации закупок пшеницы в Сибири со стороны Казахстана Россия запретила вывоз зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня. Это вызвало недовольство Казахстана, заподозрившего Россию в дискриминации. В ответ он также ввел квоты на экспорт пшеницы и муки», - сообщили российскому изданию источники.
Источники «Ъ» также сообщили, что на совещании Россия указала на недостаточность принятых Казахстаном мер из-за отсутствия квот на экспорт ячменя и кукурузы, а также вывозной пошлины, вследствие чего сложилась существенная разница между внутренними ценами двух стран.
Ранее члены ЕАЭС еще летом 2021 года планировали внедрить единый подход по ограничению экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и другого ряда товаров. Идея так и не была реализована. Единственная страна на сегодня, которая ввела полный запрет на вывоз пшеницы, - Беларусь. К ней могут присоединиться Армения и Киргизия, которые готовят решение о пошлинах и квотах. А вот Казахстан отказался от внедрения пошлин, так как это может сказаться на возможности местных сельхозпроизводителей выполнять международные обязательства.