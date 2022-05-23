Казахстан пошел против России в «пшеничном вопросе»

В минувшую пятницу, 20 мая, прошло заседание Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), на котором Россия настаивала, чтобы все члены ЕАЭС ввели квоты и пошлины на экспорт зерновых в третьи страны.

Россия ожидает рекордного урожая пшеницы в 2022 году. Несмотря на это, российские регуляторы пытаются и дальше контролировать экспорт зерна, даже на уровне дружественных стран (ЕАЭС). Об этом пишет издание «Коммерсантъ». В ходе заседания Россия попросила всех членов Союза ввести квоты и пошлины на вывоз зерна, а также заявила, что планирует продлить ограничения на поставки в ЕАЭС, которые действуют пока до 30 июня.

Минсельхоз России принял такое решение, так как опасается реэкспорта российского зерна через ЕАЭС, в обход ограничений. Казахстан выступил против такого ужесточения, так как заинтересован в развитии поставок продукции за рубеж.