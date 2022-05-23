Глава донецких сепаратистов Денис Пушилин насильно мобилизовал бойцов батальона «народной милиции» «ДНР» и обманом отправил их в Мариуполь. The Insider пишет, что об этом бойцы рассказали в своем видеообращении.

По их словам, Пушилин обещал бойцам, что неподготовленные и неопытные люди не будут участвовать в военных действиях, однако на передовой оказались студенты и работники предприятий. Бойцы подчеркнули, что при мобилизации также не проводилась медкомиссия, из-за чего на войну отправились люди, имеющие хронические заболевания. В результате погибло около 40% батальона.

The Insider напоминает, что всеобщая мобилизация в «ДНР» и «ЛНР» была официально объявлена 19 февраля. Через пару дней стало известно, что она сопровождается похищениями мужчин. Их увозили на пункты сбора для дальнейшей отправки в вооруженные формирования.