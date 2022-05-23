Новый лидер Южной Кореи объяснил, чего хочет от Северной Кореи

Эпоха умиротворения Северной Кореи закончилась, любые новые переговоры между Сеулом и Пхеньяном должны быть инициированы северокорейским лидером Ким Чен Ыном, считает новый президент Южной Кореи Юн Сук Ель. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу CNN.

"Я думаю, что мяч на стороне председателя Кима — это его выбор начать диалог с нами", — цитирует его CNN.

Юн Сук Ель напомнил, что за несколько месяцев 2022 года Северная Корея провела 15 ракетных испытаний. Это больше, чем за последние два года. Помимо этого, Ким Чен Ын в апреле пообещал "укреплять и развивать" ядерный потенциал страны с "максимально возможной" скоростью. Южнокорейский политик, в свою очередь, отметил, что Южная Корея и ее союзники готовы к любым актам северокорейской провокации.