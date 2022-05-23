ГУР: До конца 2022 года украинские военные должны зайти в Крым

До конца 2022 года украинские военные должны зайти на территорию оккупированного Крыма. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его мнению, для РФ есть два варианта окончания войны: «Первое - это смена политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности России. Тогда все обвинят лично Путина в войне, будут выводить войска со всех оккупированных территорий по всему миру. Второе - разделение России на три и более части. Это будут новые независимые государства».

По словам Буданова, ресурсов у РФ осталось на 12 месяцев, поэтому активная фаза боевых действий должна пойти на максимальный спад до конца года.