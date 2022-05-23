Антивоенная речь Алексея Навального в суде

Алексей Навальный выступил с антивоенной речью в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляция на его приговор по делу о мошенничестве. Суд оставил приговор в силе, передает Meduza.

“Мне не подходит обвинение в оскорблении суда, лучше была бы статья о презрении суда. Я презираю вашу систему и власть. Я эту систему не боюсь, ни вас, ни бункерного деда. И я призываю всех не бояться. Ваша система держится на страхе. Бояться вас — это преступление против своего будущего и ваших детей. Все ваши процессы бессмысленны. Вы хотите остановить прогресс России? Вы потерпите историческое поражение в этой тупой войне, которую начали. В ней нет ни цели, ни смысла”, - заявил Навальный.

Он также отметил, что готов сидеть в тюрьме, чтобы сказать всем о том, что погибают люди. "Надо, чтобы все оставили всех в покое: чтобы мы отцепились от этой Украины, чтобы вы, судьи, отцепились от обычных граждан”, - добавил Навальный.