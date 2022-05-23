Грузия планирует открыть сухопутную границу с Азербайджаном

МИД Грузии активно изучает возможность открытия сухопутной границы с Азербайджаном, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что активное взаимодействие двух стран позволило аннулировать правила, введенные Азербайджаном в отношении пассажиров, следующих самолетом из Грузии.

«Что касается пассажиров, путешествующих наземным транспортом, то и для них ведется работа по смягчению этих правил», - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что вопрос открытия сухопутной границы двух государств неоднократно обсуждался в ходе рабочих встреч официальных представителей Грузии и Азербайджана.