США отказались поставить Киеву дальнобойное оружие. Украину сдают? наша корреспонденция
На базе Рамштайн в Германии состоялась вторая встреча членов Контактной группы по Украине. В этот раз она прошла в онлайн-режиме, в отличие от предыдущей встречи в апреле. В заседании участвовали 44 министра обороны, в том числе глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников, а также представители ЕС и НАТО.
К предыдущим участникам присоединились представители еще пяти стран - Австрии, Боснии и Герцеговины, Колумбии, Ирландии и Косово, что говорит о растущей международной солидарности с Украиной. Однако результаты второй встречи дали более скромные результаты в отношении договоренностей о новых поставках вооружений Украине.
Остин заявил о прогрессе, достигнутом после предыдущей встречи. За это время США, Австралия и Канада поставили Киеву современные дальнобойные гаубицы M777 (сейчас в Украине 90 таких орудий), а Великобритания — ракеты Brimstone. На нынешней встрече объявлено о поставках Данией противокорабельных ракет Harpoon и пусковых установок к ним, однако неизвестно, какое число их получит Украина. До этого украинские власти говорили о том, что они сами смогут деблокировать Черноморское побережье, если получат тяжелое вооружение.
Однако это, а также успех в возможном контрнаступлении на востоке страны, говорят украинские военные, возможны лишь в том случае, если их страна получит ракетные комплексы залпового огня, известные на Западе под аббревиатурой MLRS – Multiple Launch Rocket System.
О поставках этих сверхэффективных видов оружия в Рамштайне между тем не было сказано ничего. Более того, по данным американского издания Politico, поставки MLRS фактически исключены из списка вооружений, которое должна получить Украина.
Украинский президент Владимир Зеленский с начала агрессии России просит США о поставках систем залпового огня, которые позволят ВСУ обеспечить перелом в ходе боев. Однако, как пишет Politico, ссылаясь, по крайней мере, на три источника, близких к администрации Байдена, президент и его команда обеспокоены тем, что украинские войска смогут использовать это оружие для того, чтобы обстреливать территорию России, а это приведет к эскалации конфликта и даже мировой ядерной войне.
«Была определенная возможность включить MLRS в поставки на первой встрече в Рамштайне, но потом участники охладели к этой идее», - пишет издание. А на второй встрече этот план даже не обсуждался, несмотря на все уговоры Киева. В Пентагоне, кроме опасений об эскалации, приводят и финансовые доводы. На деньги, которые были до сего времени выделены на военную помощь Украине в размере 3.8 млрд долларов, можно было приобрести большое число гаубиц М777 и значительно меньшее число ракетных комплексов.
В результате ВСУ использует старые советские ракетные комплексы, те же самые, которые находятся и на вооружении российских войск. Американские СМИ признают: украинские руководители страшно разочарованы тем, что США и другие страны Контактной группы не прислушались к их доводам.
Различное вооружение продолжает идти в Украину, но, судя по всему, Запад в большей степени, чем еще месяц назад стали одолевать сомнения в отношении принятого курса. Все без исключения ведущие газеты Америки процитировали директора Национальной разведки Эврил Хейнс, выступившей в сенатском комитете по вооруженным силам. Там она предупредила, что Владимир Путин может начать проводить в случае неудач на поле боя «более непрогнозируемый курс на эскалацию», который «при определенных условиях может привести к использованию ядерного оружия».
Политическая конъюнктура в мире меняется так же быстро, как и положение на полях боев в Украине. И хотя западные лидеры по-прежнему говорят о неизменной поддержке и солидарности с народом Украины, определенным диссонансом по отношению к позиции США и Великобритании стали звучать голоса ведущих европейских стран - Германии, Франции и Италии. Их все больше беспокоит, что Путин перед лицом военного поражения может пойти на такой безрассудный шаг, как использование тактического ядерного оружия. И они продолжают убеждать своих союзников в том, что ему надо дать выход из создавшейся ситуации, помочь спасти лицо. В Киеве, насколько можно понять, эти призывы к умиротворению России вызывают зубовный скрежет.
Есть еще и некоторые локальные проблемы, которые не всегда видны постороннему наблюдателю. Как мы указали, к членам Контактной группы на новой встрече в Рамштайне примкнула далекая Колумбия. В состоявшемся в начале апреля телефонном разговоре с Владимиром Зеленским президент этой страны Иван Дуке выразил свое восхищение борьбой украинского народа и пообещал оказать Украине экономическую помощь. Главы двух государств договорились начать совместные экономические и оборонные проекты после завершения российской «военной спецоперации».
Однако наметившееся сотрудничество между Украиной и Колумбией может быть прервано уже в ближайшие недели. В конце мая в Колумбии пройдут президентские выборы, фаворитом которых является некий Густаво Петро. В юношеском возрасте он вступил в леворадикальную революционную группировку «Движение 19 апреля» (М-19), которая в 1985 совершила кровавый захват Дворца правосудия в Боготе. И хотя начиная с 1990 года Петро не участвует в повстанческой борьбе, он сохранил убеждение в исторической правоте революционных марксистских взглядов.
Ожидать в случае его победы продолжения курса на поддержку Украины не приходится. Союзник всех латиноамериканских диктаторов - от почивших в бозе Фиделя Кастро и Уго Чавеса до здравствующих Даниэля Ортеги и Николаса Мадуро, Густаво Петро видит светоч свободы и социальной справедливости в путинской России. Он будет верен стране, которая поддерживала колумбийских левых повстанцев деньгами и оружием в прошлые годы.