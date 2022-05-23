Евгений Бай, спецкорр haqqin.az Вашингтон 13:33

На базе Рамштайн в Германии состоялась вторая встреча членов Контактной группы по Украине. В этот раз она прошла в онлайн-режиме, в отличие от предыдущей встречи в апреле. В заседании участвовали 44 министра обороны, в том числе глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников, а также представители ЕС и НАТО. К предыдущим участникам присоединились представители еще пяти стран - Австрии, Боснии и Герцеговины, Колумбии, Ирландии и Косово, что говорит о растущей международной солидарности с Украиной. Однако результаты второй встречи дали более скромные результаты в отношении договоренностей о новых поставках вооружений Украине.

Остин заявил о прогрессе, достигнутом после предыдущей встречи. За это время США, Австралия и Канада поставили Киеву современные дальнобойные гаубицы M777 (сейчас в Украине 90 таких орудий), а Великобритания — ракеты Brimstone. На нынешней встрече объявлено о поставках Данией противокорабельных ракет Harpoon и пусковых установок к ним, однако неизвестно, какое число их получит Украина. До этого украинские власти говорили о том, что они сами смогут деблокировать Черноморское побережье, если получат тяжелое вооружение. Однако это, а также успех в возможном контрнаступлении на востоке страны, говорят украинские военные, возможны лишь в том случае, если их страна получит ракетные комплексы залпового огня, известные на Западе под аббревиатурой MLRS – Multiple Launch Rocket System. О поставках этих сверхэффективных видов оружия в Рамштайне между тем не было сказано ничего. Более того, по данным американского издания Politico, поставки MLRS фактически исключены из списка вооружений, которое должна получить Украина.

Украинский президент Владимир Зеленский с начала агрессии России просит США о поставках систем залпового огня, которые позволят ВСУ обеспечить перелом в ходе боев. Однако, как пишет Politico, ссылаясь, по крайней мере, на три источника, близких к администрации Байдена, президент и его команда обеспокоены тем, что украинские войска смогут использовать это оружие для того, чтобы обстреливать территорию России, а это приведет к эскалации конфликта и даже мировой ядерной войне. «Была определенная возможность включить MLRS в поставки на первой встрече в Рамштайне, но потом участники охладели к этой идее», - пишет издание. А на второй встрече этот план даже не обсуждался, несмотря на все уговоры Киева. В Пентагоне, кроме опасений об эскалации, приводят и финансовые доводы. На деньги, которые были до сего времени выделены на военную помощь Украине в размере 3.8 млрд долларов, можно было приобрести большое число гаубиц М777 и значительно меньшее число ракетных комплексов. В результате ВСУ использует старые советские ракетные комплексы, те же самые, которые находятся и на вооружении российских войск. Американские СМИ признают: украинские руководители страшно разочарованы тем, что США и другие страны Контактной группы не прислушались к их доводам. Различное вооружение продолжает идти в Украину, но, судя по всему, Запад в большей степени, чем еще месяц назад стали одолевать сомнения в отношении принятого курса. Все без исключения ведущие газеты Америки процитировали директора Национальной разведки Эврил Хейнс, выступившей в сенатском комитете по вооруженным силам. Там она предупредила, что Владимир Путин может начать проводить в случае неудач на поле боя «более непрогнозируемый курс на эскалацию», который «при определенных условиях может привести к использованию ядерного оружия».