США отказались поставить Киеву дальнобойное оружие. Украину сдают? наша корреспонденция

Евгений Бай, спецкорр haqqin.az Вашингтон

На базе Рамштайн в Германии состоялась вторая встреча членов Контактной группы по Украине. В этот раз она прошла в онлайн-режиме, в отличие от предыдущей встречи в апреле. В заседании участвовали 44 министра обороны, в том числе глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников, а также представители ЕС и НАТО.

К предыдущим участникам присоединились представители еще пяти стран - Австрии, Боснии и Герцеговины, Колумбии, Ирландии и Косово, что говорит о растущей международной солидарности с Украиной. Однако результаты второй встречи дали более скромные результаты в отношении договоренностей о новых поставках вооружений Украине.

Остин заявил о прогрессе, достигнутом после предыдущей встречи. За это время США, Австралия и Канада поставили Киеву современные дальнобойные гаубицы M777 (сейчас в Украине 90 таких орудий), а Великобритания — ракеты Brimstone. На нынешней встрече объявлено о поставках Данией противокорабельных ракет Harpoon и пусковых установок к ним, однако неизвестно, какое число их получит Украина. До этого украинские власти говорили о том, что они сами смогут деблокировать Черноморское побережье, если получат тяжелое вооружение.

Однако это, а также успех в возможном контрнаступлении на востоке страны, говорят украинские военные, возможны лишь в том случае, если их страна получит ракетные комплексы залпового огня, известные на Западе под аббревиатурой MLRS – Multiple Launch Rocket System.

О поставках этих сверхэффективных видов оружия в Рамштайне между тем не было сказано ничего. Более того, по данным американского издания Politico, поставки MLRS фактически исключены из списка вооружений, которое должна получить Украина.

Украина получила только эти гаубицы

Украинский президент Владимир Зеленский с начала агрессии России просит США о поставках систем залпового огня, которые позволят ВСУ обеспечить перелом в ходе боев. Однако, как пишет Politico, ссылаясь, по крайней мере, на три источника, близких к администрации Байдена, президент и его команда обеспокоены тем, что украинские войска смогут использовать это оружие для того, чтобы обстреливать территорию России, а это приведет к эскалации конфликта и даже мировой ядерной войне.

«Была определенная возможность включить MLRS в поставки на первой встрече в Рамштайне, но потом участники охладели к этой идее», - пишет издание. А на второй встрече этот план даже не обсуждался, несмотря на все уговоры Киева. В Пентагоне, кроме опасений об эскалации, приводят и финансовые доводы. На  деньги, которые были до сего времени выделены на военную помощь Украине в размере 3.8 млрд долларов, можно было приобрести большое число гаубиц М777 и значительно меньшее число ракетных комплексов.

В результате ВСУ использует старые советские ракетные комплексы, те же самые, которые находятся и на вооружении российских войск. Американские СМИ признают: украинские руководители страшно разочарованы тем, что США и другие страны Контактной группы не прислушались к их доводам.

Различное вооружение продолжает идти в Украину, но, судя по всему, Запад в большей степени, чем еще месяц назад стали одолевать сомнения в отношении принятого курса. Все без исключения ведущие газеты Америки процитировали директора Национальной разведки Эврил Хейнс, выступившей в сенатском комитете по вооруженным силам. Там она предупредила, что Владимир Путин может начать проводить в случае неудач на поле боя «более непрогнозируемый курс на эскалацию», который «при определенных условиях может привести к использованию ядерного оружия».

В США боятся, что Путин применит ядерное оружие

Политическая конъюнктура в мире меняется так же быстро, как и положение на полях боев в Украине. И хотя западные лидеры по-прежнему говорят о неизменной поддержке и солидарности с народом Украины, определенным диссонансом по отношению к позиции США и Великобритании стали звучать голоса ведущих европейских стран - Германии, Франции и Италии. Их все больше беспокоит, что Путин перед лицом военного поражения может пойти на такой безрассудный шаг, как использование тактического ядерного оружия. И они продолжают убеждать своих союзников в том, что ему надо дать выход из создавшейся ситуации, помочь спасти лицо. В Киеве, насколько можно понять, эти призывы к умиротворению России вызывают зубовный скрежет.

Есть еще и некоторые локальные проблемы, которые не всегда видны постороннему наблюдателю. Как мы указали, к членам Контактной группы на новой встрече в Рамштайне примкнула далекая Колумбия. В состоявшемся в начале апреля телефонном разговоре с Владимиром Зеленским президент этой страны Иван Дуке выразил свое восхищение борьбой украинского народа и пообещал оказать Украине экономическую помощь. Главы двух государств договорились начать совместные экономические и оборонные проекты после завершения российской «военной спецоперации».

Однако наметившееся сотрудничество между Украиной и Колумбией может быть прервано уже в ближайшие недели. В конце мая в Колумбии пройдут президентские выборы, фаворитом которых является некий Густаво Петро. В юношеском возрасте он вступил в леворадикальную революционную группировку «Движение 19 апреля» (М-19), которая в 1985 совершила кровавый захват Дворца правосудия в Боготе. И хотя начиная с 1990 года Петро не участвует в повстанческой борьбе, он сохранил убеждение в исторической правоте революционных марксистских взглядов.

Ожидать в случае его победы продолжения курса на поддержку Украины не приходится. Союзник всех латиноамериканских диктаторов - от почивших в бозе Фиделя Кастро и Уго Чавеса до здравствующих Даниэля Ортеги и Николаса Мадуро, Густаво Петро видит светоч свободы и социальной справедливости в путинской России. Он будет верен стране, которая поддерживала колумбийских левых повстанцев деньгами и оружием в прошлые годы.