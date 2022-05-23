Экс-премьер Финляндии: обеспокоенность Турции нужно воспринимать серьезно

Экс-премьер-министр Финляндии Александр Стубб уверен, что к обеспокоенности Турции в вопросах национальной безопасности следует относиться серьезно. Об этом он заявил Anadolu.

По его словам, одним из требований турецкой стороны к Хельсинки и Стокгольму являются вопросы контактов с террористами ПКК и отмены эмбарго на поставки вооружения. «Основываясь на собственном опыте, могу сказать, что это решаемые вопросы. Необходимо предпринять меры с тем, чтобы устранить обеспокоенность Анкары», - считает Стубб.

Кроме того, он подчеркнул, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет важным вкладом в миссию альянса. Стубб также напомнил, что Финляндия поддерживает процесс интеграции Турции в Евросоюз, а отношения между двумя странами всегда были очень позитивными.