В Хачмазе проверили готовность сил гражданской обороны

Северный региональный центр МЧС провел образцовые учения по предупреждению и сбору с невоенными формированиями гражданской обороны Хачмазского района. В пресс-службе МЧС сообщили, что к мероприятию были привлечены соответствующие структурные подразделения Северного регионального центра МЧС, Штаба гражданской обороны Хачмазской районной исполнительной власти и Комиссии по чрезвычайным ситуациям, а также личный состав территориальных сил гражданской обороны.

Целью учений стала проверка уровня готовности территориальных сил гражданской обороны к реагированию на чрезвычайные ситуации и координации совместных действий в кризисных ситуациях, совершенствование управленческих знаний и навыков командного состава, привитие практических навыков по оповещению личного состава.

В ходе мероприятия была проверена деятельность невоенных территориальных формирований гражданской обороны по предупреждению о чрезвычайной ситуации, поднятию тревоги, совершению марша к месту сбора, организации сбора и управления.

В завершение проведенные учения были проанализированы, выявлены недостатки и даны соответствующие указания.