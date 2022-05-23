Медведев оскорбил поляков и прибалтов
«Запад охватил зуд создания мирных планов». Об этом, как сообщают российские СМИ, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
«И все бы ничего, если бы это не было "чистым потоком сознания европейских графоманов", не учитывающих реалии. Так, Италия предлагает "беспрепятственное вхождение" Украины в ЕС. Но на деле большинство европейских стран этого не хотят: "Разве что свихнувшиеся польские правители готовы торговаться на эту тему в обмен на западные области Украины. Да еще безумные прибалты талдычат о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса, ослабленного хронической русофобской диареей», - отметил Медведев.