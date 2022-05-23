С Турцией не договорились? Талибы и ОАЭ достигли соглашения по аэропортам Афганистана

Талибы заключили соглашение с ОАЭ о сотрудничестве по управлению четырьмя аэропортами в стране, в том числе столичным, сообщает афганское информационное агентство Bakhtar.

По данным агентства, соглашение было подписано по итогам визита в ОАЭ исполняющего обязанности вице-премьера движения Абдула Гани Барадара. Согласно документу, стороны договорились об условиях эксплуатации аэропортов в Кабуле, Кандагаре, Герате и Мазари-Шарифе.

В начале февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Доха и Анкара достигли принципиальных договоренностей с движением "Талибан" по управлению четырьмя афганскими аэропортами. В апреле переговоры Катара и Турции с талибами зашли в тупик.