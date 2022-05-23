Бывший военный РФ осудил войну в Украине и в знак протеста сжег российский паспорт. Сейчас он с оружием в руках защищает Харьков. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Мужчина переехал в Украину в 2014 году после аннексии Крыма и вторжения РФ на Донбасс. До этого он более 5 лет служил в сухопутных войсках РФ. Недавно работники ГБР опросили россиянина в рамках проверки информации о деятельности лиц, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности.