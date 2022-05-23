Медведев считает, что Донбасс не вернется в состав Украины

«Республики Донбасса» окончательно приняли решения о своей судьбе и не вернутся обратно в состав Украины. Так считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Автономия Донбасса при сохранении его в рамках Украины. Явный бред и дешевое прожектерство. Решения о своей судьбе республики Донбасса приняли окончательно и обратно не вернутся. Это неприемлемо для всех, кто помнит судьбу минских соглашений и убийства мирных граждан ЛНР и ДНР», - написал Медведев в Telegram-канале.