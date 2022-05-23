В Кремле прокомментировали информацию о присоединении Южной Осетии к России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о референдуме в непризнанной Южной Осетии, заявил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению «республики».
Избранный «президент» Южной Осетии Алан Гаглоев вступил во вторник в должность «главы республики», присягнув на конституции.
«Но я уже говорил по этой теме и еще раз повторюсь, что никаких шагов в данном случае с российской стороны и в этой связи не предпринималось и не планируется», - цитирует слова Пескова РИА Новости.