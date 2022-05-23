Азербайджанцы Грузии смогут отказаться от русифицированных фамилий

Гражданам Грузии, являющимся этническими азербайджанцами, могут разрешить отказ от русифицированных фамилий, сообщает Euronews Georgia.

Как сообщает издание, законодательная инициатива «О праве на изменение фамилии в соответствии с историко-культурными традициями» внесена на рассмотрение в парламент Грузии и сейчас проходит публичные обсуждения. Благодаря изменениям азербайджанцы смогут отказаться от суффиксов русского языка в своих фамилиях: «ов», «ова», «ев», «ева». Процесс будет принципиально отличаться от стандартных процедур по смене фамилии — он будет проще и быстрее, пишет издание.

Инициатива о праве на возвращение аутентичных фамилий, измененных в период советизации, была выдвинута гражданской организацией «Салам». В рамках кампании под названием «Верните мою фамилию» в прошлом году по всей Грузии активисты собрали более 27 тысяч подписей в ее пользу. После инициатива поступила в парламент, но депутаты заблокировали ее из-за технических ошибок. Тогда же депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что они работают над альтернативным законом.