Россия осудила аресты своих сторонников в Молдове

Москва считает ситуацию с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном внутренним делом этой страны, но РФ встревожена преследованиями, применяемыми к сторонникам сотрудничества с Россией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Во-первых, это внутреннее дело Молдавии. Во-вторых, мы, конечно, встревожены тем, что опять подобная практика и преследования применяются в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных, взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, то есть с нашей страной", - констатировал представитель Кремля, комментируя эту ситуацию.