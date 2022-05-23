Страсти у парламента Молдовы накаляются: не допустим образ врага России haqqin.az из Кишинева, обновлено 15:18, видео

Репортерская группа haqqin.az в Кишиневе

Участники акции протеста у здания парламента Молдовы начали скандировать антиправительственные лозунги, сообщает с места событий собственный корреспондент haqqin.az.

Сторонники оппозиции обвиняют правительство Молдовы в коррупции, а также требуют прекратить преследование экс-президента Игоря Додона и Социалистическую партию.

Протестующие заявили, что действующее правительство, которому покровительствует Запад, намерено отменить статью Конституции о внеблоковом статусе страны.

Участники акции призвали все молдавское общество выйти на протесты. Они считают, что за преследованием Додона стоят попытки сформировать образ России как внешнего врага.

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На митинге оппозиции у здания парламента Молдовы собралось порядка 100 активистов, сообщает с места событий собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, протестующие в основном являются активистами Социалистической партии. Коммунисты к протесту пока не примкнули.

 

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Сторонники оппозиции проводят акцию перед парламентом Молдовы, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, сторонники Игоря Додона протестуют против его задержания.

К зданию парламента стянуты силы полиции.