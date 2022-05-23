«Этот господин против нас»: Кремль об отставке российского дипломата в ООН

Российский дипломат при ООН в Женеве Борис Бондарев, который накануне подал в отставку и разослал своим иностранным коллегам письмо о своем несогласии с войной, развязанной Россией в Украине, «выступил против консолидированного мнения российского общества», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что в письме иностранным коллегам Бондарев написал, что ему «никогда еще не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года». Войну, развязанную Россией против Украины, он назвал «не только преступлением против украинского народа, но и, вероятно, самым серьезным преступлением против народа России».

Песков заявил, что в Кремле не знакомы с этим письмом, и переадресовал вопросы о нем в российский МИД. «Здесь, наверное, можно сказать только, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас», - заявил при этом Песков, слова которого привело Интерфакс.

«Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны», - ответил представитель Кремля на уточняющий вопрос журналистов о том, что значит «против нас».