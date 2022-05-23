Город в Донецкой области перешел под контроль России
Город Светлодарск Бахмутcкого района Донецкой области оказался под российской оккупацией, сообщили представители обеих сторон.
Начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко рассказал «Свободному радио», что россияне вошли в город утром 24 мая.
Штаб территориальной обороны «ДНР» также во вторник сообщил в своем телеграм-канале, что «под оперативный контроль наших сил перешел Светлодарск, продолжается зачистка вражеского элемента», передает ТАСС. В сообщении говорится, что в город вошли силы российской армии и «народной милиции» «ДНР».