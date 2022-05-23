Садыхов убил товарища, инсценировал передозировку от наркотиков, но попался через 9 лет

Генпрокуратура Азербайджана заявила о раскрытии еще одного преступления, совершенного несколько лет назад.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, по факту обнаружения в марте 2013 года на территории Ясамальского района столицы трупа Исмаила Зейналова с признаками насилия в прокуратуре района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Однако в связи с тем, что установить причастных к совершению преступления не удалость, в 2019 году производство по делу было прекращено.

После повторного изучения уголовного дела Следственным управлением Генеральной прокуратуры производство было возобновлено. Установлено, что между Исмаилом Зейналовым и его товарищем Зауром Садыховым после посещения квартиры своего знакомого Алика Бадирова, занимавшегося продажей наркотиков, произошла ссора, в ходе которой Садыхов несколько раз ударил, а затем задушил Зейналова.

Чтобы скрыть следы преступления, Садыхов оттащил труп к тротуару и оставил его в горизонтальном положении, чтобы инсценировать смерть Зейналова от передозировки. Заур Садыхов был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.