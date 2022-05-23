Шойгу заявил о реальной возможности создания Украиной ядерного оружия

Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств доставки, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Об этом он сказал в ходе заседания Совета министров обороны стран ОДКБ.

"Опасаясь разгрома украинских войск, Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия. Развернута широкомасштабная кампания по дезинформации мирового сообщества относительно истинных причин кризиса. В страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний, а число иностранных наемников превысило шесть тысяч человек", - цитирует слова министра РИА Новости.